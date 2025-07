Eventi in città e in provincia per la 13esima edizione del Juliet Summer Fest

Scopri il fascino senza tempo del Juliet Summer Fest, l'evento estivo che anima Verona dall'13 luglio al 21 settembre. Questa 13ª edizione, organizzata da Casa Shakespeare, trasforma la città in un palcoscenico all'aperto, portando spettacoli e iniziative tra i monumenti simbolo e le piazze storiche. Un'occasione unica per immergersi nella magia di Shakespeare, circondati dalla bellezza e dalla storia di Verona. Preparati a vivere un'estate indimenticabile tra cultura, musica e teatro en plein air!

A Verona, dal 13 luglio al 21 settembre, si terra la 13esima edizione del Juliet Summer Fest. Torna il festival estivo shakespeariano di Casa Shakespeare e lo fa uscendo dal teatro e conquistando la cinta muraria di Verona. I partecipanti saranno accompagnati tra i luoghi simbolo della città, per. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Eventi in città e in provincia per la 13esima edizione del Juliet Summer Fest.