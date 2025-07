Wimbledon 2025 Anisimova-Swiatek | la finale femminile in diretta

L’emozione è alle stelle all’All England Club di Londra, dove si apre la finale femminile di Wimbledon 2025, il terzo grande torneo della stagione tennistica. In campo Amanda Anisimova, alla sua prima finale slam, contro la campionessa Iga Swiatek, già vincitrice di cinque Slam ma mai su erba. Chi conquisterà il prestigioso trofeo? Scopriamolo insieme in questa straordinaria sfida che segna un nuovo capitolo nel tennis femminile.

Al via all' All England Club di Londra la finale del singolare femminile di Wimbledon 2025, terzo torneo dello Slam della stagione tennistica che si gioca sui leggendari campi in erba britannici. La sfida mette difronte l'americana Amanda Anisimova, alla prima finale slam in carriera, alla polacca Iga?wi?tek che ha già vinto in passato cinque Slam ma tutti su terra o cemento: anche per lei è la prima finale a Wimbledon.

