Stellan Skarsgård ha condiviso un retroscena sconvolgente su Ingmar Bergman: secondo lui, il celebre regista non era quella figura che tutti conosciamo, e addirittura avrebbe sostenuto idee vicine al nazismo. Al Festival di Karlovy Vary, l’attore svedese ha rivelato come Bergman abbia pianto quando si scoprì la morte di Hitler, suscitando sconcerto e riflessioni profonde sulla complessità delle sue convinzioni. Un episodio che cambia la nostra percezione di un’icona del cinema.

Stellan Skarsgard ha svelato un retroscena particolare che riguarda Bergman, l'iconico regista, secondo l'attore, non era una brava persona ed appoggiava il nazismo ed Hitler Al Festival Internazionale del Cinema di Karlovy Vary di quest'anno, l'attore svedese Stellan Skarsgård ha parlato apertamente del suo rapporto complicato con Bergman e ha fatto una dichiarazione sorprendente sulle opinioni politiche di Bergman durante la Seconda Guerra Mondiale. L'attore non si è trattenuto dichiarando: "Bergman era un bravo regista, ma non era una brava persona. Era manipolatore. Durante la guerra era nazista ed è l'unica persona che conosco che ha pianto quando Hitler è morto". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Stellan Skarsgard svela: "Bergman ha pianto quando è morto Hitler non era una brava persona"

