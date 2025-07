ops unicredit banco bpm tar lazio accoglie parzialmente ricorso su golden power resta obbligo di uscita dalla russia e acquisto titoli del tesoro

Il Tar del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di UniCredit, confermando la legittimità del Golden Power invocato dal governo. Sebbene restino in vigore le restrizioni, tra cui l’obbligo di uscire dalla Russia e di acquistare titoli del Tesoro entro nove mesi, questa decisione offre nuovi spunti di riflessione sul ruolo della sicurezza nazionale nelle operazioni finanziarie. La vicenda si sviluppa, aprendo un capitolo fondamentale per il settore bancario italiano.

