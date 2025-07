LIVE Sudafrica-Italia 0-0 Test Match rugby 2025 in DIRETTA | incontro iniziato da pochi minuti

Il duello tra Sudafrica e Italia prende vita in un emozionante test match del 2025, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. I primi minuti sono un susseguirsi di combattimenti duri e azioni spettacolari, mentre le formazioni si sfidano a viso aperto. La tensione cresce ad ogni passaggio, e il pubblico è già catturato da questa battaglia di forza e strategia. Resta con noi: l’azione si intensifica, e non vuoi perderti nulla!

9? Il Sudafrica vince la mischia e cambia marcia con van der Merwe. L'ovale si sposta nelle mani di Mapimpi che si invola verso la linea di meta. Il numero 11 avversario serve Williams che capitalizza facilmente. Sudafrica-Italia 5-0. 8? Mischia ordinata nella metà campo sudafricana. 7? Perde un pallone non da lui Le Roux, bravissimo Vintcent nel recupero. 5? Spingono troppo la mischia i campioni del mondo, Jacopo Trulla va in touche con un lungo lancio. 4? Per nostra fortuna, Wiese commette in avanti. Mischia azzurra in zona difensiva, vicinissimo alla nostra linea di meta.