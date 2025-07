Juve si spinge per Sancho | Mbangula e Gonzalez i sacrificati?

La Juventus si candida protagonista del mercato estivo, puntando su uno scambio strategico che mira a rinforzare l’attacco e la trequarti. Con Sancho, Mbangula e Gonzalez pronti a far le valigie, i bianconeri tracciano una rotta ambiziosa, tra investimenti mirati e sacrifici. La sfida è chiara: costruire una squadra più forte e competitiva, pronta a scrivere nuove pagine di successo. La sessione di mercato è appena iniziata, e le sorprese non sono affatto finite.

Torino, 12 luglio 2025 – Prendere Jadon Sancho e sacrificare due esterni. La strategia della Juve è chiara: migliorare e potenziare tutto l’arco offensivo. Preso Jonathan David come prima punta, con Randal Kolo Muani in bilico e Dusan Vlahovic a rischio scadenza, la Juve cerca di muoversi su altri fronti per prendere un uomo di raccordo come Sancho e al tempo stesso lavorando con il Porto per Francisco Conceicao. In uscita c’è anche Douglas Luiz che è corteggiato dalla Premier e la Juve, di certo, attende una buona proposta. 15 milioni per Sancho. Una prima mossa della Juve. Damien Comolli tenta l’assalto a Jadon Sancho e c’è la prima proposta al Manchester United, propenso a cedere un giocatore in cui da tempo non crede. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, si spinge per Sancho: Mbangula e Gonzalez i sacrificati?

In questa notizia si parla di: juve - sancho - spinge - mbangula

Sancho snobba la Juve e sceglie Napoli: ecco cosa l'ha convinto - Sancho sceglie Napoli e snobba la Juventus: un colpo di scena nel calciomercato italiano che va oltre i soldi, puntando su visione e strategia.

" #Juve: l'#Inter trama per #Vlahovic a zero, #Sancho si avvicina, la situazione #Weah e #Mbangula...". Le ultime di #mercato di Giovanni Albanese (giornalista Sportitalia e #Gazzetta) ? Giovanni Albanese sul suo canale YT: "Necessità di Cessioni p Vai su Facebook

La Juve non molla Sancho: nuovi contatti con lo United. I dettagli; Tutto il mercato in | .it; Il Chelsea che spinge, i conti, il boom di Mbangula: perché la Juve non rilancerà per Sancho.

Juve, si spinge per Sancho: Mbangula e Gonzalez i sacrificati? - Missione in Portogallo per Conceicao: si cerca di convincere il Porto con 25 milioni. Da msn.com

Juve, Comolli studia il cambio delle ali: dentro Sancho e Conceicao, fuori Nico e Mbangula - Il piano del dg francese sarebbe quello di piazzare i due esterni per fare cassa e acquisire Sancho trattenendo Conceicao ... Riporta it.blastingnews.com