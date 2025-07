Bagaglio smarrito o rubato all' aeroporto Cosa fare e come tutelarsi prima di partire

Partire per le vacanze è emozionante, ma il rischio di perdere o subire il furto del bagaglio può rovinare l'aspettativa. Con oltre 4,7 milioni di italiani colpiti dall'incubo dello smarrimento nel solo ultimo anno, è fondamentale sapere cosa fare in caso di incidente e come tutelarsi prima di partire. Ecco alcune strategie pratiche per proteggersi e affrontare serenamente ogni viaggio.

Quando ci si sposta in aereo per le vacanze, in particolar modo qualora si debbano effettuare degli scali intermedi, di certo il rischio di perdere il proprio bagaglio è una delle preoccupazioni più frequenti per i viaggiatori. Secondo uno studio realizzato da Facile.it, solo nell'ultimo anno sono oltre 4,7 milioni gli italiani ad aver subito il furto o lo smarrimento della valigia. Entrando più nel dettaglio, il 16,8% dei viaggiatori nostri connazionali, pari oltre 4 milioni, hanno perso il bagaglio senza più ritrovarlo a causa della compagnia aerea, mentre per 549mila vacanzieri il furto è avvenuto in aeroporto, senza responsabilità imputabili all'azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Bagaglio smarrito o rubato all'aeroporto. Cosa fare (e come tutelarsi prima di partire)

In questa notizia si parla di: bagaglio - smarrito - rubato - aeroporto

Cosa coprono (e cosa no) le polizze smarrimento bagagli; Senza valigia all'arrivo in aeroporto, segue il gps e scopre che il bagaglio è stato rubato; Bagagli smarriti: ecco gli aeroporti più a rischio.

Bagaglio smarrito o rubato all'aeroporto. Cosa fare (e come tutelarsi prima di partire) - Entrando più nel dettaglio, il 16,8% dei viaggiatori nostri connazionali, pari oltre 4 milioni, hanno perso il bagaglio senza più ritrovarlo a causa della compagnia aerea, mentre per 549mila ... Secondo ilgiornale.it

Bagagli: più di 4,7 MLN smarriti o rubati nell’ultimo anno - Sono oltre 4,7 milioni gli italiani che nell’ultimo anno viaggiando in aereo hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli. Segnala comunicati-stampa.net