Infermiere accusato dell’omicidio di un paziente all’ospedale di Argenta | sospetto uso di farmaco letale arrestato

Una tragica vicenda scuote il mondo della sanità italiana: un infermiere, accusato di aver causato la morte di un anziano paziente nell’ospedale di Argenta, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Le indagini si concentrano su un sospetto uso di farmaci letali e sul ruolo della figura professionale. La vicenda solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza e l’etica nelle strutture sanitarie, lasciando aperti molti dubbi su come prevenire simili tragedie in futuro.

Un infermiere è in carcere con l’accusa di omicidio volontario per la morte di un paziente. Al centro delle indagini il decesso di un 83enne avvenuto il 5 settembre 2024 nell’ ospedale di Argenta, in provincia di Ferrara, dove la vittima era ricoverata nel reparto lungodegenza. L’indagine condotta dai carabinieri di Ferrara ha portato al fermo dell’uomo. Oggi, sabato 12 luglio, il gip di Ravenna, sebbene non abbia convalidato il fermo per non aver riscontrato pericolo di fuga, ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere in considerazione della gravità del quadro indiziario e del pericolo di possibile inquinamento prove. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Infermiere accusato dell’omicidio di un paziente all’ospedale di Argenta: sospetto uso di farmaco letale, arrestato

