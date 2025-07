Tour de France 2025 tappa 8 | Milan interrompe il lungo digiuno dell' Italia L' ordine d' arrivo

Il Tour de France 2025 infiamma l’Italia con una tappa memorabile a Laval Espace Mayenne. Dopo un lunghissimo digiuno di 113 frazioni, il nostro Paese torna protagonista grazie a Jonathan Milan, che conquista il traguardo in perfetta forma, portando nuovamente l’Italia nel cuore della corsa. Con Wout Van Aert e altri straordinari atleti nelle prime posizioni, questa tappa segna un nuovo capitolo di emozioni e speranze italiane. La passione per il ciclismo italiano si rinnova…

Laval Espace Mayenne (Francia), 12 luglio 2025 - La tappa 8 del Tour de France 2025 pone fine al digiuno dell' Italia: dopo 113 frazioni, si torna a far festa grazie a Jonathan Milan, oggi perfetto insieme alla sua Lidl-Trek su un arrivo in leggera pendenza. Al secondo posto, come un po' da 'tradizione', si piazza Wout Van Aert, ma nella top 10 ci sono anche Alberto Dainese (ottavo) e Vincenzo Albanese (nono): tutto invariato invece in una classifica generale ancora guidata da Tadej Pogacar. Il weekend dedicato ai velocisti proseguirà con la tappa 9, la Chinon-Chateauroux: 174,1 km senza alcun GPM, a dispetto di un tracciato comunque ondulato e di 1400 metri di dislivello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour de France 2025, tappa 8: Milan interrompe il (lungo) digiuno dell'Italia. L'ordine d'arrivo

In questa notizia si parla di: tour - france - tappa - milan

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

LIVE, Tour de France: ottava tappa, Saint Méen-Laval. Milan, è la tua occasione Vai su X

Jonathan Milan sapeva bene che quella di oggi al Tour de France non sarebbe stata la sua tappa, troppi muri e troppi metri di dislivello. Vai su Facebook

Show di Jonathan Milan! Vittoria in volata a Laval; Tour de France: Milan vince in volata a Laval. Da 6 anni un italiano non trionfava alla Grande Boucle; Tour de France, 8a tappa: Jonathan Milan riporta l'Italia a vincere.

Tour de France, italiano Milan vince ottava tappa in volata. Pogacar resta in maglia gialla - Bella vittoria dell'azzurro Jonathan Milan con una volata straordinaria nell'ottava tappa del Tour de France oggi 12 luglio, la Saint- Secondo msn.com

Tour de France 2025, Milan la spunta a Laval e dopo 113 tappa torna a vincere un italiano! - Trek vince l’ottava tappa del Tour de France 2025 con arrivo a Laval Espace Mayenne e spezza la maledizione azzurra. Da generationsport.it