Tre nuovi parcheggi interrati e multipiano in città il Comune cerca privati per realizzarli e gestirli

Il Comune di Città sta aprendo le porte a privati innovativi e pronti a trasformare il futuro della mobilità urbana. Con tre nuovi parcheggi interrati e multipiano nelle zone strategiche vicine a fermate del tram e altri mezzi pubblici, si punta a migliorare la qualità della vita cittadina e a ridurre il traffico. Se hai idee brillanti e capacità di gestione, ora è il momento di partecipare a questa sfida entusiasmante per ridefinire l’urbanistica locale.

Il Comune chiama i privati per tre nuovi parcheggi interrati e multipiano in zone che si trovano in prossimità di fermate del tram o di altri mezzi del trasporto pubblico locale. Le aree individuate sono quelle di piazzale Ungheria, piazza Boiardo-via Generale di Maria (stazione Notarbartolo) e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

