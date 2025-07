Badante trovata morta in una vasca da bagno

Una scena inquietante scuote Ancona: una badante di 70 anni è stata trovata senza vita in una vasca da bagno, con segni che fanno supporre un episodio drammatico. La comunità si interroga su quanto accaduto e sulle cause di questa tragica vicenda, mentre le forze dell’ordine avviano le indagini per fare luce su quanto successo. La cittadinanza resta in attesa di chiarimenti per comprendere i motivi di questa tragedia.

Ancona, 12 luglio 2025 – Una badante di 70 anni originario dell’Est Europa, è stata trovata morta questa mattina dall’anziana che assisteva nel bagno di un’abitazione tra via Santo Stefano e via Bezzecca. Il corpo era riverso in una vasca da bagno colma d’acqua e c’era anche del sangue. Le indagini vengono condotte dalla polizia e dalla polizia locale intervenute sul posto insieme all’automedica del 118 e alla Croce Gialla di Ancona. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe scivolata nel tentativo di entrare nella vasca, battendo il capo e scivolando al suo interno. All’arrivo della polizia il rubinetto dell’acqua era chiuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Badante trovata morta in una vasca da bagno

