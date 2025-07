Kostic Juve il futuro del serbo cambia dopo il Mondiale per Club e le parole di Tudor? Quanto movimento sulle fasce | ecco il piano dei bianconeri

Il futuro di Filip Kostic alla Juventus si rivela sempre più incerto dopo il Mondiale per Club. Nonostante le parole positive di Igor Tudor e l’impegno dimostrato in campo, le sfide legate alle caratteristiche tecniche e agli aspetti economici mettono a rischio la sua permanenza. La Juventus sta già pianificando nuove strategie per rinforzare le fasce e affrontare la prossima stagione. Ecco il piano dei bianconeri per consolidare il loro asset principale.

Kostic Juve, il futuro del serbo cambia dopo il Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sull’esterno. La situazione di Filip Kostic alla Juve è sempre più incerta. Nonostante Igor Tudor abbia parlato positivamente del serbo, lodando la sua serietà e l’impegno durante gli allenamenti, la permanenza del giocatore a Torino sembra difficile per motivi legati sia alle caratteristiche del calciatore che al suo costo. Kostic, arrivato nel 2022 dall’ Eintracht Francoforte, ha dimostrato di essere un esterno offensivo di qualità, capace di portare velocità e assist sulla fascia sinistra, ma la sua posizione nella Juve per la stagione 20252026 potrebbe non essere così solida. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kostic Juve, il futuro del serbo cambia dopo il Mondiale per Club e le parole di Tudor? Quanto movimento sulle fasce: ecco il piano dei bianconeri

