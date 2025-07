Mare e inclusione senza barriere architettoniche Inaugurata la Spiaggia per tutti

Un’oasi di relax e solidarietà apre le sue porte: la nuova "Spiaggia per tutti" a Fiumicino è un esempio di come mare e inclusione possano convivere armoniosamente. Dotata di servizi accessibili, questa spiaggia rappresenta un passo importante verso un’uguaglianza reale, restituendo alle famiglie uno spazio senza barriere architettoniche dove il divertimento e il benessere sono per tutti. Un progetto che dimostra che il mare può davvero essere di tutti.

"Restituiamo alle famiglie uno spazio inclusivo, dotato di tutti i servizi necessari". È stata inaugurata nella mattinata di sabato 12 luglio la "Spiaggia per tutti" sul Lungomare della Salute di Fiumicino. Si tratta di un lido completamente attrezzato, accessibile e privo di barriere. 🔗 Leggi su Romatoday.it

