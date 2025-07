LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | BENTORNATA ITALIA! Volata imperiale di Milan interrotto il digiuno azzurro

Benvenuti alla diretta del Tour de France 2025, con la tappa di oggi che promette emozioni e sorprese. La volata imperiale di Milano ha interrotto il digiuno azzurro, regalando un momento di grande entusiasmo per l’Italia. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, classifiche e analisi dettagliate di questa spettacolare corsa su strada. Non mancate: la battaglia per la maglia gialla è più viva che mai!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2025 17.29 Questa la classifica a punti del Tour de France 2025: 1 MILAN Jonathan 192 Lidl – Trek 2 POGA?AR Tadej 156 UAE Team Emirates – XRG 3 GIRMAY Biniam 124 Intermarché – Wanty 4 VAN DER POEL Mathieu 108 Alpecin – Deceuninck 5 TURGIS Anthony 93 Team TotalEnergies 6 MERLIER Tim 89 Soudal Quick-Step 7 VINGEGAARD Jonas 80 Team Visma Lease a Bike 8 GROVES Kaden 60 Alpecin – Deceuninck 9 EVENEPOEL Remco 56 Soudal Quick-Step 10 ONLEY Oscar 56 Team Picnic PostNL 17.27 Vittoria importantissima di Milan che ora potrà correre senza pressioni.

Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro - il percorso, con salite e discese impegnative, promette scintille tra i grandi favoriti. La sfida di domani sarà un banco di prova importante per definire le gerarchie e scoprire chi avrà la meglio nella battaglia che si preannuncia infuocata.

