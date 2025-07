Ballando Con Le Stelle 2025 Milly Carlucci vuole Piero Marrazzo nel cast e non solo | l’indiscrezione sui grandi nomi

Milly Carlucci sta preparando il cast di Ballando con le Stelle 2025, e tra le indiscrezioni più intriganti spunta il nome di Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio e noto giornalista. La possibilità di vederlo ballare sul palco suscita curiosità ed entusiasmi, mentre il cast si arricchisce di grandi nomi pronti a sorprendere il pubblico. La vera domanda è: quali altri protagonisti si uniranno a questa avvincente edizione?

Milly Carlucci è al lavoro sul nuovo cast di Ballando Con Le Stelle 2025. Da giorni si rincorrono indiscrezioni su indiscrezioni riguardo i possibili nomi ma, nelle ultime ore, ne è sbucata un'altra, pubblicata da Gabriele Parpiglia e che attualmente, non è stata né smentita e né confermata. A quanto pare, la conduttrice potrebbe rilanciare Piero Marrazzo, ex presidente della Regione Lazio e noto giornalista, coinvolto in uno scandalo nel 2009 legato a un incontro con una ragazza transessuale e sostanze stupefacenti. Dopo l'episodio, Marrazzo è sparito dalla tv, ricostruendo la sua vita lontano dai riflettori, ma di recente è tornato a parlare della vicenda attraverso un libro e apparizioni televisive, come quella a Verissimo quattro mesi fa.