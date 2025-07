Scatto Napoli per Lookman | incontro e offerta c’è anche una contropartita!

Il mercato del Napoli si infiamma con l'incontro decisivo per Lookman, accompagnato da un'offerta c8217232 e una contropartita. Il club azzurro non molla nessuna pista, concentrandosi particolarmente sulle operazioni offensive, tra cui la sfida tra Lucca e Nunez. Con nuove mosse e accelerazioni, il futuro della rosa partenopea si annuncia ancora più affascinante: il calciomercato napoletano è pronto a scrivere nuovi capitoli.

L'incontro del Napoli per Lookman porta una nuova offerta che prevede anche un calaciatore azzurro all'interno dell'affare. Il Napoli continua a non mollare nessuna pista per il suo calciomercato. In particolare, le piste offensive sembrano essere quelle su cui il club azzurro sta puntando con maggior forza. Il club deve ancora risolvere la contesa sulla prima punta fra Lorenzo Lucca e Darwin Nunez, ma le ultime notizie segnlano un'accelerata sempre più decisa per il primo rispetto al secondo. La minor spesa che verrebbe effettuata per il bomber dell'Udinese potrebbe così giustificare una spesa più abbondante per altri big: il sogno resta Ademola Lookman.

Napoli, pronto un tentativo per Lookman! La cifra chiesta dall'Atalanta - Il Napoli prepara un tentativo deciso per l'acquisto di Ademola Lookman dall'Atalanta, pronta a offrire la cifra richiesta dai nerazzurri.

Diretta live calciomercato 9 luglio 2025, Juve su Adeyemi, offerta choc della Fiorentina per Kean, Napoli su Lookman; Gazzetta - Il Napoli vuole Lookman: pronta un'offerta da 50 milioni, la posizione dell'Atalanta; TMW - Atalanta, Lookman via solo per maxi-offerta, complicato un inserimento del Napoli.

Sportmediaset - Il Napoli ha offerto 25mln più Raspadori per Lookman: incontro Manna-Percassi a Zingonia, c'è una promessa - Napoli scatenato in questa finestra di calciomercato estiva e occhio a quello che può accadere una volta che Osimhen sarà ceduto per i 75 milioni di euro che incasserà il Napoli

Napoli, piace Lookman – Proposto uno scambio alla Dea - Il Napoli è attivissimo sul mercato, come dimostrano le trattative aperte con Udinese, Liverpool e Bologna per Lucca, Nunez e Ndoye.