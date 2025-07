Paziente ucciso con un farmaco | infermiere finisce in carcere con l' accusa di omicidio volontario

Un tragico episodio scuote il mondo della sanità: un infermiere di 43 anni, originario del ravennate, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario dopo la morte sospetta di un paziente di 83 anni nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta. La vicenda solleva profonde domande sulla sicurezza e sulla responsabilità nelle strutture sanitarie. La verità emerge lentamente, mentre si attendono sviluppi che potrebbero cambiare per sempre il volto dell’assistenza medica in regione.

Un infermiere 43enne originario del ravennate è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario, in relazione alla morte sospetta di un paziente di 83 anni, deceduto il 5 settembre 2024 nel reparto di lungodegenza dell’ospedale di Argenta, in provincia di Ferrara. L’uomo si trova ora detenuto. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: paziente - infermiere - accusa - omicidio

Infermiere aggredito dai familiari di un paziente ricoverato in Chirurgia - Un'inquietante aggressione ha scosso il reparto di Chirurgia dell'ospedale Moscati di Aversa, dove un infermiere è stato attaccato dai familiari di un paziente.

Ferrara, infermiere arrestato per omicidio: «Morte sospetta di un paziente all'ospedale di Argenta»; Infermiere accusato dell’omicidio di un paziente all’ospedale di Argenta: sospetto uso di farmaco…; Morte sospetta di un paziente in ospedale, infermiere in carcere con l'accusa di omicidio volontario: «Sommini.

Morte sospetta di un paziente in ospedale, infermiere in carcere con l'accusa di omicidio volontario: «Somministrato farmaco non in piano terapeutico» - Un infermiere del Ravennate è in carcere con l'accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di un paziente 83enne che era ricoverato ... Segnala msn.com

Infermiere arrestato per omicidio: «Morte sospetta di un paziente, utilizzato farmaco per emergenze» - L'infermiere ravennate in carcere con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato: nel corpo dell'anziano di 83 anni trovate tracce di un farmaco che non rientrava nel piano terapeutico ... msn.com scrive