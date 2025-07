Fuochi d’artificio | tutto quello che c’è da sapere sul film

Se sei appassionato di commedie italiane, non puoi perdere "Fuochi d’artificio", il film del 1997 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Questa sera, alle 21:20 su Rete 4, potrai rivivere le emozioni di Ottone, un personaggio che attraverso la sua storia svela umorismo e sentimenti autentici. Scopriamo insieme tutte le curiosità, trama e dettagli sul cast di questa pellicola intramontabile.

Fuochi d’artificio: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 12 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Fuochi d’artificio, film del 1997 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ottone racconta la sua storia a uno psicanalista incontrato per caso sulla spiaggia di una località esotica: egli lavora in un negozio di animali insieme a Lorenza, della quale è pazzamente innamorato Germano, suo storico e stravagante amico che da tempo le invia regali di ogni tipo firmandosi semplicemente come “l’anonimo”. Dopo aver scoperto il tradimento della sua partner Mara con il macellaio del paese, Ottone va a vivere in un appartamento in compagnia di due fidanzati, la sua vecchia amica Barbara e Roberto detto “Er Patata”, agli arresti domiciliari a causa del pestaggio ai danni di un vigile urbano. 🔗 Leggi su Tpi.it