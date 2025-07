Golf Gainer e Ruffels al comando di un serratissimo Evian Championship ad un round dal termine

golf gainer e ruffels al comando di un serratissimo Evian Championship, a un round dalla conclusione. Le migliori golfiste internazionali si sfidano con grande intensità , rendendo ogni colpo decisivo in questa battaglia mozzafiato. Con un montepremi da 8 milioni di dollari, l’ultimo sforzo promette emozioni indimenticabili. A 18 buche dalla fine, tutto è ancora possibile: chi si laureerà campionessa? La suspense è alle stelle!

Le migliori golfiste del panorama internazionale continuano a darsi battaglia nel quarto dei 5 Major femminili che fanno parte del calendario. Siamo infatti giunti ad un round dal termine di un apertissimo Amundi Evian Championship (montepremi 8 milioni di dollari), evento organizzato a braccetto tra Ladies European Tour ed LPGA Tour. A 18 buche dalla conclusione tutto è ancora da decifrare, con un tandem che guida una classifica cortissima. In prima posizione con lo score di -11 (202 colpi) troviamo infatti l’inglese Cara Gainer e l’australiana Gabriela Ruffels. Le due battistrada vantano una lunghezza di margine sul quartetto composto dalla thailandese Jeeno Thitikul, dalle australiane Minjee Lee e Grace Kim, ed infine dalla sudcoreana Lee Somi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Gainer e Ruffels al comando di un serratissimo Evian Championship ad un round dal termine

