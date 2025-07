La mamma di Alessandro Venturelli scrive a Mattarella | Lei è un padre le chiedo di usare la sua voce

In un gesto di coraggio e speranza, Roberta Carassai, madre di Alessandro Venturelli scomparso nel 2020, scrive a Sergio Mattarella. La sua richiesta è semplice ma potente: usare la voce del Presidente per mantenere viva la memoria e la ricerca. Un appello che ci ricorda che finché ci sarà ascolto e solidarietà, il silenzio si può rompere e la verità emergere. Continua a leggere.

Roberta Carassai ha inviato una lettera al presidente Sergio Mattarella per chiedere un aiuto a non far calare il silenzio sul caso del figlio Alessandro Venturelli, scomparso nel 2020: “Finché ci sarà una madre che aspetta o un presidente della Repubblica che ascolta, noi non smetteremo mai di cercare”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Quando è scomparso era in preda all’ansia, mi diceva: ‘Stai attenta quando sei in giro’. Temo sia finito in una psicosetta: i giudici non archivino il caso”. L’appello della madre di Alessandro Venturelli - In un mondo in cui le assenze non trovano risposte definitive, la madre di Alessandro Venturelli si erge a voce di speranza e giustizia.

