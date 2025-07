Maddaloni dopo 40 anni solenne riapertura della chiesa di Santa Maria del Carmine

Dopo quarant'anni, Maddaloni torna a celebrare un momento storico: la solenne riapertura della chiesa di Santa Maria del Carmine. Un evento che riaccende il cuore della comunità , riscoprendo le proprie radici e il patrimonio artistico-culturale. L’Associazione A. Barchetta Odv si distingue ancora una volta nel recupero e nella valorizzazione delle opere d’arte locali, testimonianza del suo impegno nel preservare la memoria e la bellezza di Maddaloni per le generazioni future.

Tempo di lettura: 3 minuti Il recupero della memoria non solo nel ricordo, nella musica, nella documentazione ma anche nelle opere è obiettivo dell’Associazione A. Barchetta Odv. Il sodalizio maddalonese ha giĂ dimostrato, con il recupero della Pala d’Altare della Congrega di San Giovanni Battista di Maddaloni l’impegno nella salvaguardia, restauro e offerta alla comunitĂ della bellezza recuperata delle opere artistiche e architettoniche locali. In questo quadro s’inserisce l’appuntamento del 16 luglio 2025 dedicato alla Madonna del Carmine e data della riapertura della seicentesca chiesa di via Roma di patronato laicale e privato che è stata donata dagli eredi Cerreto e familiari all’Associazione A. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maddaloni, dopo 40 anni solenne riapertura della chiesa di Santa Maria del Carmine

