Terremoto oggi a Reggio Calabria scossa di magnitudo 3.3 a Molochio avvertita a Varapodio e Taurianova

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito Molochio, Reggio Calabria, alle 17.07 di oggi, 12 luglio, scuotendo anche Varapodio e Taurianova. L’evento, riferito dall’INGV, è stato percepito nettamente dai residenti, ricordandoci quanto la nostra terra sia viva e imprevedibile. In un momento come questo, è fondamentale mantenere la calma e rimanere informati per garantire la sicurezza di tutti. Continua a leggere per scoprire i dettagli e le raccomandazioni ufficiali.

Scossa di magnitudo 3.3 a Molochio (Reggio Calabria), avvertita anche nelle zone circostanti intorno alle 17.07 del pomeriggio di oggi, sabato 12 luglio. A rendere noti i dettagli è L'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

