Ferrara morta sospetta in ospedale Infermiere in carcere

Una tragica vicenda scuote il mondo sanitario: un infermiere del ravennate si trova ora in carcere con l’accusa di omicidio volontario, sospettato di aver causato la morte di un’anziana paziente di 83 anni all’ospedale di Argenta. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e le responsabilità all’interno delle strutture sanitarie, mentre le indagini continuano a fare luce su quanto accaduto. Un caso che fa discutere e richiede chiarezza.

Un infermiere del ravennate è in carcere con l’accusa di omicidio volontario in relazione alla morte di un paziente 83enne che era ricoverato nel reparto lungodegenza dell’ ospedale di Argenta (Ferrara), avvenuta il 5 settembre 2024. Il fermo e la misura cautelare in carcere. L’infermiere è stato fermato nei giorni scorsi dai carabinieri di Ferrara, che indagano. Oggi il gip di Ravenna, pur non convalidando il fermo per non aver ravvisato pericolo di fuga, ha disposto la misura di custodia cautelare in carcere, valutando la gravità del quadro indiziario e il pericolo di possibile inquinamento prove. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: carcere - ferrara - ospedale - infermiere

