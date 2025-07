Traffico Lazio del 12-07-2025 ore 17 | 30

Ben trovati da Luceverde Lazio. Oggi, 12 luglio 2025, alle ore 17:30, il traffico nel Lazio è molto intenso, soprattutto in direzione delle località balneari. Le principali arterie come A1, Roma-L'Aquila-Teramo e la Civitavecchia sono particolarmente congestionate, così come le strade costiere come l'Aurelia, la Pontina e la Via Flacca. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come evitare i ritardi e raggiungere le vostre destinazioni in tutta sicurezza.

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione giornata caratterizzata da traffico intenso sia in direzione delle località balneari del Lazio si è a causa dei Transiti lungo le principali arterie del territorio ci riferiamo in particolare alla A1 Firenze Roma Napoli alla roma-l'aquila-teramo e alla Roma Civitavecchia decisamente trafficate naturalmente anche la Aurelia la Pontina è la via Flacca e ricordiamo la chiusura nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Tina superiore Belmonte Castello deviazioni possibili sulla strada provinciale 259 raccomandiamo tutte le attenzioni del caso e parliamo di trasporto ferroviario per segnalare che in questo fine settimana sono in corso dei lavori alla nuova stazione Pigneto per questo motivo i treni linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto e della linea fl3 Roma Cesano Viterbo sono soggetti a modifiche o a limitazioni dettagli su luceverde.

