Tour de France italiano Milan vince ottava tappa in volata Pogacar resta in maglia gialla

Una giornata emozionante al Tour de France: Jonathan Milan conquista l’ottava tappa in una volata mozzafiato, dimostrando talento e determinazione. Con questa vittoria, l’Italia si conferma protagonista nel grande ciclismo internazionale, mentre Pogacar mantiene la maglia gialla, pronto a difendere il suo prestigioso primato. Un traguardo che apre nuove prospettive e accende la passione degli appassionati: la corsa più famosa del mondo continua a sorprendere e appassionare.

Bella vittoria dell'azzurro Jonathan Milan con una volata straordinaria nell'ottava tappa del Tour de France oggi 12 luglio, la Saint-Méen-le-Grand-Laval di 171.4 km. L'italiano, pur senza compagni di squadra, ha rubato il tempo al treno dell'Alpecin e ha preceduto van Aert e l'australiano Kaden Groves sul traguardo.

