Gerry Scotti attacca Affari Tuoi | Si avvicina alla ludopatia

Gerry Scotti si prepara a tornare su Canale 5 con "La ruota della fortuna", ma la sua presenza non passa inosservata: l'attacco a "Affari tuoi" e le preoccupazioni sulla ludopatia sollevano un dibattito acceso. In un orario di grande prestigio, il conduttore affronta nuove sfide, tra aspettative e responsabilità. La sua esperienza e il suo carisma saranno abbastanza per affrontare queste nuove sfide? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Gerry Scotti è pronto a fare il suo ritorno su Canale 5 con lo show La ruota della fortuna, che prenderà il via lunedì alle 20.40, subito dopo il TG5, in un orario che per Gerry Scotti rappresenta un vero e proprio debutto, nonostante sia in televisione da oltre quarant'anni. Si tratta, infatti, di uno slot molto prestigioso ma anche sottomesso a numerose pressioni, e che porta il conduttore di Chi vuol essere milionario a sfidare in presa diretta Affari tuoi nei mesi di settembre e ottobre. In una recente intervista con il Corriere della Sera, Gerry Scotti è stato chiamato proprio a parlare di questa sfida che arriverà tra il finire dell'estate e l'inizio dell'autunno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Gerry Scotti attacca Affari Tuoi: "Si avvicina alla ludopatia"

