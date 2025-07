San Salvo Marina conquista la Bandiera Verde | l’Abruzzo sale a 11 località balneari a misura di bambino

San Salvo Marina brilla con la Bandiera Verde, simbolo di spiagge sicure e adatte ai più piccoli, mentre l’Abruzzo si conferma regione a misura di bambino con ben undici località balneari premiate. Questa mattina, sul suggestivo lungomare, si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza di sindaci provenienti da tutta Italia, accolti con entusiasmo dalla sindaca Emanuela De... Un riconoscimento che rafforza l’impegno della regione nel garantire vacanze serene e di qualità per le famiglie.

San Salvo Marina conquista la Bandiera Verde e l’Abruzzo raggiunge quota undici località balneari a misura di bambino. La cerimonia ufficiale si è svolta questa mattina sul lungomare alla presenza di numerosi sindaci provenienti da tutta Italia, accolti dalla sindaca di San Salvo Emanuela De. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

