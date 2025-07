Gaza 79 morti in un raid israeliano la tregua si allontana L’Onu | L’emergenza carburante è drammatica

La crisi a Gaza si intensifica drammaticamente: almeno 79 morti in un attacco israeliano, tra cui 30 innocenti in fila per gli aiuti umanitari, mentre le Nazioni Unite lanciano un allarme sul razionamento di carburante e le sue conseguenze disastrose. La tregua sembra sempre più lontana, e il futuro della popolazione civile resta incerto. È un momento cruciale che richiede attenzione e azione immediata.

Sono almeno 79 i palestinesi uccisi dall’alba in attacchi israeliani a Gaza. Lo ha riferito al Jazeera. Tra le vittime, 30 persone in fila per ricevere aiuti umanitari, hanno reso noto fonti ospedaliere. Il raid di Tel Aviv allontana le ipotesi di tregua sulla striscia mentre le Nazioni Unite lanciano l’allarme della mancanza di carburante e delle conseguenze ulteriori. Il raid a Gaza contro il centro alimentare. Al Jazeera, parla di colpi sparati “indiscriminatamente su una folla numerosa”. “ Molte famiglie disperate dal nord stanno affrontando viaggi pericolosi verso il sud per cercare cibo “, ha spiegato l’inviato dell’emittente araba, aggiungendo che i feriti sono stati trasferiti all’ospedale Nasser di Khan Younis, mentre “molti corpi giacciono ancora a terra”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Gaza, 79 morti in un raid israeliano, la tregua si allontana. L’Onu: “L’emergenza carburante è drammatica”

