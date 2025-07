Calciomercato il polacco sbarca in Serie A | 20 milioni

Calciomercato, il centrocampista polacco sta per fare il grande passo in Serie A con un investimento di 20 milioni di euro. Un'occasione imperdibile per le big italiane che puntano a rafforzarsi prima della prossima stagione. La trattativa entra nel vivo, e sono ore decisive per il futuro del talento. Josè Mourinho potrebbe già lasciarlo partire, aprendo così le porte a una nuova avventura in Italia. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa sfida di mercato!

Un’occasione di mercato in vista della prossima stagione: ecco la svolta per il centrocampista polacco che è pronto a volare in Serie A. Bastano 20 milioni Saranno ore intense per quanto riguarda il futuro delle big italiane. Spunta la nuova mossa strategica per il nuovo colpo in Serie A: scopriamo i nuovi dettagli per ambire a grandi palcoscenici. Josè Mourinho potrebbe lasciarlo subito partire per la nuova avventura in Italia. – Lapresse – calciomercato.it  Novità importanti in Serie A per incrementare in tasso tecnico delle big italiane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, il polacco sbarca in Serie A: 20 milioni

In questa notizia si parla di: serie - polacco - milioni - calciomercato

Dopo essere diventato capocannoniere della Serie A e aver contribuito a trascinare l’Atalanta in Champions, competizione che lui non ha mai giocato e che tutti in teoria sognano di giocare da calciatore, Mateo Retegui ha deciso di lasciare l’Italia e firmare un Vai su Facebook

Sampdoria, rumors su Linetty. Futuro incerto per il centrocampista, tra Serie A e Polonia; Ufficiale, Lewandowski al Barcellona: clausola da 500 milioni; Calciomercato, le news di giovedì 25 luglio.

Calciomercato, il polacco sbarca in Serie A: 20 milioni - Un'occasione di mercato in vista della prossima stagione: ecco la svolta per il centrocampista polacco che è pronto a volare in Serie A ... Riporta calciomercato.it

Calciomercato, tutte le news dell'8 luglio - Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Secondo sport.sky.it