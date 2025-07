Video della Polizia Locale sui social FdI | Violata la privacy degli agenti

Un video istituzionale sulla sala operativa della Polizia Locale di Brescia, pubblicato dal Comune, ha suscitato accese polemiche. Fratelli d’Italia denuncia una violazione della privacy degli agenti, scatenando unaccesso di tensione politica. La questione mette in discussione i limiti della trasparenza e la tutela dei professionisti che ogni giorno proteggono la cittadinanza. La vicenda apre un dibattito cruciale sulla gestione delle immagini ufficiali e i diritti di chi lavora sul campo.

Si accende lo scontro politico attorno a un video pubblicato alcune settimane fa sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Brescia, in cui veniva mostrata la sala operativa della Polizia Locale. Una clip istituzionale che però, secondo il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, avrebbe. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

