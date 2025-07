Un altro ferragosto | tutto quello che c’è da sapere sul film

Preparati a riscoprire le emozioni di "Un altro Ferragosto", il sequel del celebre film di Paolo Virzì, in onda questa sera su Rai 3. Un mix di nostalgia, riunioni sorprendenti e risate si intrecciano in una storia che attraversa vent'anni di vita e ricordi. Scopriamo insieme trama, cast e curiosità di questa pellicola che promette di emozionarti ancora una volta. Non perderti questa imperdibile serata di cinema italiano!

Un altro ferragosto: trama, cast e streaming del film. Questa sera, sabato 12 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un altro ferragosto, film italiano del 2024 diretto da Paolo Virzì. La pellicola funge da sequel del film Ferie d’agosto del 1996. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Ventotto anni dopo la loro estate insieme, i Molino e i Mazzalupi tornano a Ventotene per motivi diversi. Sandro è ormai morente e il figlio ventiseienne Altiero, imprenditore digitale sposato con un fotomodello, decide di invitare gli amici del padre a trascorrere un’ultima estate tutti insieme. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Un altro ferragosto: tutto quello che c’è da sapere sul film

