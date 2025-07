Milan – Napoli duello per Scalvini blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

Giorgio Scalvini è al centro di un avvincente duello di mercato tra Milan e Napoli, entrambe pronte a sfruttare gli infortuni del difensore dell’Atalanta per negoziare un prezzo più competitivo. La sfida si infiamma, con il talento della Dea nel mirino di grandi club italiani desiderosi di rinforzare le proprie retroguardie. La questione si evolve rapidamente, lasciando i tifosi ad attendere con trepidazione sviluppi e colpi di scena.

Sia Milan che Napoli nel frattempo starebbero cercando di far leva sui tanti infortuni subiti dal difensore per abbassare il prezzo. Giorgio Scalvini è finito al centro di un acceso duello di mercato. Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi nell’edizione delle 13 di SportMediaset, Milan e Napoli starebbero cercando di acquistare il cartellino del difensore dell’ Atalanta. Scalvini fortemente voluto da Massimiliano Allegri. Fortemente voluto da Massimiliano Allegri, che ne apprezza tecnica, duttilità e fisicità, il classe 2003 è un profilo che piace moltissimo a Milanello e i rossoneri avrebbero iniziato a sondare il terreno con l’entourage del giocatore per capire i margini di manovra e la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta

In questa notizia si parla di: milan - napoli - duello - scalvini

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

#SCALVINI, DUELLO #NAPOLI-#MILAN! PRESENTATE DUE OFFERTE ALL'#ATALANTA: LE CIFRE Vai su X

Duello Milan-Napoli per Scalvini: l'Atalanta per ora resiste all'assalto; Duello Milan-Napoli per Scalvini: l’Atalanta resiste alle offerte; Mercato, duello Milan-Napoli per Scalvini! Azzurri offrono 40 milioni, valutazioni in corso.

Duello Milan-Napoli per Scalvini: l'Atalanta per ora resiste all'assalto - Secondo quanto riportato da Claudio Raimondi nell'edizione delle 13 di SportMediaset, Milan e Napoli starebbero cercando di mettere ... Secondo msn.com

Mercato, duello Milan-Napoli per Scalvini! Azzurri offrono 40 milioni, valutazioni in corso - Il difensore dell'Atalanta è al centro dell'attenzione di Milan e ... Si legge su ilnapolionline.com