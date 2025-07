O sono libero o non sono | la lezione sulla libertà

Venerdì 11 e sabato 12 luglio, non perdere La Ripartenza, l’evento imperdibile ideato da Nicola Porro. In questa nona edizione, al Teatro Petruzzelli di Bari, il professor Riccardo Manzotti ci guiderà in una riflessione profonda sull’importanza della libertà in Occidente e sui pericoli che potremmo affrontare. Un’occasione unica per riscoprire il valore di questo bene prezioso e capire come proteggerlo.

