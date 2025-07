AEW | Un aggiornamento importante su Keith Lee prima di All In | Texas

Per favore, non aspettatevi un ritorno di Keith Lee a All In: Texas. A poche ore dall’evento al Globe Life Field di Arlington, l’ex star della AEW ha chiarito di non essere presente, lasciando i fan con la delusione di non poterlo rivedere sul ring in questa occasione. Ecco cosa ha detto Keith Lee, mettendo fine alle speculazioni e concentrandosi su future opportunità.

I fan che speravano in un ritorno a sorpresa di Keith Lee a AEW All In: Texas rimarranno delusi. A poche ore dall'inizio dell'evento al Globe Life Field di Arlington, l'ex star della AEW ha smentito le voci su un possibile rientro proprio nello stato in cui è nato. Un fan su Twitter aveva scritto che suo figlio era entusiasta all'idea di vedere Keith Lee all'evento. Lee ha risposto direttamente, con un messaggio gentile ma chiaro: "Per favore, di' al ragazzo che devo chiedere il suo perdono, perché sarò assente. Tuttavia, spero davvero che vi divertiate un mondo. Godetevela! Con tutto il mio affetto e la mia gratitudine.

