Tour de France tappa a Jonathan Milan

Un'emozione indimenticabile per l'Italia al Tour de France: dopo 113 tappe, il tricolore torna a festeggiare con Jonathan Milan. Con uno sprint impeccabile, il giovane talento ha superato Wout van Aert nella spettacolare volata finale a Saint-Méen-le-Grand-Laval. Un trionfo che riaccende l'entusiasmo degli appassionati italiani e conferma il suo crescente potenziale nel ciclismo internazionale. La vittoria di Milan segna un nuovo capitolo di gloria per il nostro sport.

17.48 L'Italia torna a vincere una tappa al Tour de France dopo 113 frazioni a secco. L'impresa è compiuta da Jonathan Milan: con uno sprint perfetto sul belga Wout van Aert, l'unico che gli è rimasto vicino. Ottava tappa per velocisti, St.Méen le Grand-Laval, 171,4km. Per gran parte della giornata protagonisti i francesi Burgauedau e Vercher, ma vengono raggiunti ai -12km (il primo a cedere è Vercher). Nella volata conclusiva, Milan va a segno con un'azione perfetta. L'Italia, dunque,torna a vincere una tappa dopo 6 anni di digiuno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

