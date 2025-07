Lone Wolf | Bryan Cranston promette di non tornare sul set finché cast e troupe non verranno pagati

Bryan Cranston, iconico interprete di Breaking Bad, fa una mossa decisa: non tornerà sul set di Lone Wolf finché i pagamenti del cast e della troupe non saranno regolari. La sua determinazione mette in luce le tensioni dietro le quinte, sottolineando l'importanza di rispettare i diritti dei professionisti dello spettacolo. È un gesto che potrebbe segnare un punto di svolta nella produzione, spingendo la campagna a trovare una soluzione rapida e giusta.

La star di Breaking Bad ha annunciato che non intende partecipare ancora alle riprese del lungometraggio finché non verrà fatta chiarezza sui compensi. Bryan Cranston ha confermato di non avere alcuna intenzione di tornare sul set di Lone Wolf e non parteciperà affatto alla promozione del film, finché la produzione non salderà i debiti con il cast e la troupe. L'attore di Breaking Bad ha ammesso di sentirsi addolorato per le problematiche incontrate dal film, le cui riprese sono state bruscamente interrotte mesi fa. Il motivo dello stop delle riprese di Lone Wolf Secondo quanto riporta Deadline, mancherebbero 2 milioni di dollari di finanziamenti, e questo ammanco ha provocato il mancato saldo di almeno una settimana di paga per la troupe, i fornitori . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lone Wolf: Bryan Cranston promette di non tornare sul set finché cast e troupe non verranno pagati

