Antonio Viscomi | il giuslavorista calabrese che unisce accademia politica e innovazione

Professore ordinario di Diritto del Lavoro all'Università Magna Graecia di Catanzaro, Antonio Viscomi è una delle figure più autorevoli nel panorama accademico e istituzionale calabrese. Giurista di formazione, con una lunga carriera accademica alle spalle, ha saputo coniugare la riflessione teorica con l'impegno nelle istituzioni, contribuendo al dibattito nazionale su lavoro, pubblica amministrazione e innovazione sociale. Dopo la laurea in Giurisprudenza e la specializzazione in Diritto del Lavoro a Napoli, Viscomi ha svolto il ruolo di ricercatore e poi professore ordinario, diventando punto di riferimento per generazioni di studenti e giovani studiosi.