Pisa le prime parole di Gilardino | Voglio una squadra garibaldina

Con un entusiasmo contagioso, Gilardino ha dichiarato: «Voglio una squadra garibaldina», promettendo di infondere grinta e passione nel Pisa. Inizia così ufficialmente la nuova avventura degli toscani in Serie A, con un tecnico determinato a scrivere pagine memorabili. La sfida è appena cominciata: i tifosi aspettano di vedere all’opera la sua visione rivoluzionaria. Riuscirà Gilardino a trasformare questa ambizione in realtà?

Il neo tecnico dei toscani si è presentato così in conferenza stampa Inizia ufficialmente la stagione del Pisa in Serie A. Nella splendida cornice delle Officine Garibaldi, la società ha presentato alla stampa il nuovo allenatore, Alberto Gilardino, l'uomo scelto per guidare i nerazzurri nella massima serie.

