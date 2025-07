Incendio vicino ai binari sospesa l’Alta Velocità sulla linea Roma-Firenze | cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti

Un incendio scoppiato vicino ai binari sta causando disagi sulla linea Roma-Firenze, con sospensione dell’Alta Velocità tra Roma Tiburtina e Settebagni. Ritardi e cancellazioni si susseguono per circa 90 minuti mentre i vigili del fuoco cercano di domare il rogo originato nelle sterpaglie di un terreno privato a Fidene. La situazione resta critica, ma le autorità sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

La circolazione ferroviaria sulla linea Alta Velocità e Convenzionale Roma-Firenze è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a causa di un “importante incendio che sta interessando la zona”. Lo fa sapere Rfi. Mentre i treni possono essere soggetti a ritardi e cancellazioni, è in corso l’intervento dei vigili del fuoco. Il rogo, da quanto si apprende, sarebbe partito dalle sterpaglie di un terreno privato nella zona di Fidene, area nord della Capitale. Mentre è tornata regolare la linea convenzionale tra lo snodo di Roma Tiburtina e Settebagni, resta ancora sospesa quella dell’Alta Velocità. Al momento sono in corso verifiche per accertare eventuali guasti causati dalle fiamme alle infrastrutture. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio vicino ai binari, sospesa l’Alta Velocità sulla linea Roma-Firenze: cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti

In questa notizia si parla di: roma - incendio - sospesa - alta

Roma, appiccano l’incendio in una struttura disabitata: “Ci stavamo annoiando” - Quattro minorenni sono stati denunciati dai Carabinieri per incendio doloso dopo essere stati sorpresi mentre appiccavano il fuoco a una struttura disabitata a Roma.

Sospesa la circolazione dei treni tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto Vai su Facebook

Incendio vicino ai binari, stop all'Alta velocità a Roma; Incendio sulla Salaria, fiamme a ridosso dei binari. Ritardi dei treni fino a 90 minuti; Fuoco e fumo sui binari, treni in tilt per incendio: circolazione sospesa sull'Alta Velocità Roma-Firenze.

Incendio vicino ai binari, stop all'Alta velocità nella tratta Roma-Firenze - Firenze è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a causa di un " importante incendio che sta interessando la zona". Riporta tg24.sky.it

Incendio vicino ai binari, stop all'Alta velocità a Roma - Firenze è sospesa tra Roma Tiburtina e Settebagni, a causa di un "importante incendio che sta interessando la zona". Scrive msn.com