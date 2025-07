Prima gli spruzza lo spray poi lo ferisce con una lama | centro violento

Una serata di festa si trasforma in un dramma di violenza a Perugia: un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Dopo una lite improvvisa, un giovane tunisino è stato aggredito con spray al peperoncino e una lama, rischiando gravi conseguenze. La polizia cerca ancora il responsabile, mentre la città si interroga sulla sicurezza durante gli eventi pubblici. La vicenda evidenzia come, purtroppo, anche le situazioni più conviviali possano degenerare in episodi di violenza.

Perugia, 12 luglio 2025 - Prima gli ha spruzzato al volto dello spray al peperoncino, poi ha tirato fuori una lama e lo ha aggredito, ferendolo per fortuna in maniera non grave. Lite finita nel sangue questa mattina, nei pressi di piazza IV Novembre tra un tunisino classe 2004, la vittima, e un nordafricano che poi si è dileguato nei vicoli del centro. Sentito dalla Polizia, intervenuta nell'ambito dei controlli di Umbria Jazz, la vittima ha riferito di essere stato avvicinato da un uomo che, senza un apparante motivo, gli ha spruzzato lo spray per poi colpirlo con un’arma da taglio. Il malvivente, in seguito, si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prima gli spruzza lo spray, poi lo ferisce con una lama: centro violento

