Regionali Toscana 2025 | Alessandro Tomasi in tour Donzelli | Niente bandierine o FdI dovrebbe prendere tutto

Le regionali toscane del 2025 si avvicinano, tra incertezze e grandi aspettative. Mentre ancora si cercano conferme sui candidati di centrodestra e centrosinistra, Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e volto di rilievo di Fratelli d’Italia, si prepara a portare il suo messaggio tra i cittadini. In un panorama senza bandierine o alleanze scontate, la sfida è aperta: chi saprà conquistare davvero il cuore della Toscana? Ecco perché tutto potrebbe cambiare.

Regionali Toscana 2025: non c’è ancora ufficialità del candidato presidente da parte del centrodestra. Come d’altra parte non c’è ancora da parte del centrosinistra. Per una kermesse elettorale regionale annunciata al voto il prossimo 12 ottobre dal presidente Regione Toscana Giani. Intanto Alessandro Tomasi, coordinatore toscano Fratelli d’Italia, sindaco di Pistoia nonché sindaco più amato in Toscana secondo la classifica di gradimento 2025 de Il Sole 24 Ore, sta continuando il suo tour elettorale. Sabato 12 luglio Tomasi è a Marradi, in Mugello, iniziativa ‘Terre di confine tra Toscana ed Alto Mugello’ con la consigliera regionale Elisa Tozzi e Fabio Gurioli, coordinatore comunale e responsabile aree interne FdI In attesa che la coalizione FdI-Forza Italia-Lega Salvini-Noi Moderati lo proclami ufficialmente candidato presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it