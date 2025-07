Calciomercato trattative e i rumors di oggi | l' Al-Qadsiah non molla Retegui

Il calciomercato estivo si infiamma con le ultime trattative e rumors provenienti dall’Arabia Saudita, che continuano a scuotere le dinamiche della Serie A. Dopo l’interesse per Moise Kean, il club saudita Al-Qadsiah non molla la presa su retegui, alimentando speculazioni e sorprese che potrebbero ridisegnare gli equilibri del mercato. Ma quali saranno i prossimi colpi in questa finestra di trattative? Restate sintonizzati per scoprire tutti gli aggiornamenti più caldi.

Milano, 8 luglio 2025 – I dollari dell’Arabia Saudita rischiano di sparigliare nuovamente e prepotentemente le carte del mercato dei club di Serie A: dopo l’assalto a vuoto a Moise Kean – su cui ci sarebbe però l’interesse del Manchester United (l’attaccante azzurro ha sul contratto che lo lega ai viola una clausola rescissoria da 52 milioni in scadenza intorno alla metà del mese di luglio) –, l’Al-Qadsiah avrebbe messo nel proprio mirino del mercato Mateo Retegui dell’Atalanta. Per arrivare all’attaccante della Nazionale, autore quest’anno di 25 gol in 36 presenze in campionato, che lo hanno portato alla conquista palma di capocannoniere, gli arabi avrebbero messo sul piatto 50 milioni di euro, 10 in meno dei 60 richiesti dai nerazzurri per lasciar partire il loro gioiello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: l'Al-Qadsiah non molla Retegui

In questa notizia si parla di: qadsiah - retegui - calciomercato - trattative

Atalanta, Retegui nel mirino dall’Al Qadsiah: prima offerta da 50 milioni - Il mercato estivo si infiamma con un'interessante suggestione di mercato: l'Atalanta potrebbe perdere Mateo Retegui, il suo capocannoniere, nel mirino dell’Arabia Saudita.

Mateo #Retegui vede sempre più vicino l’addio all’#Atalanta. Le trattative tra l’#Atalanta e l' #alqadsiah sono giunte alla stretta finale. L’ultima proposta formale ricevuta a Zingonia è di 53 milioni di euro, mentre la richiesta bergamasca si attesta sui 60 mili Vai su Facebook

Retegui-Al Qadsiah: visite in Olanda, poi le firme; Retegui lascia l'Atalanta: va all'Al-Qadsiah per 67 milioni di euro; Retegui pazzesco, va in Arabia! All'Atalanta una cifra folle, calciomercato bollente in Serie A.

Calciomercato, trattative e i rumors di oggi: l'Al-Qadsiah non molla Retegui - Il Milan, intanto, si prepara a salutare Theo Hernandez e aspetta risposte sul fronte Jashari. sport.quotidiano.net scrive

Calciomercato Atalanta, tutte le trattative: addio Retegui, cercasi centravanti - Acquisti, cessioni, operazioni in entrata e in uscita: tutti gli aggiornamenti in corso in casa Atalanta per la prossima stagione di Serie A ... Lo riporta derbyderbyderby.it