Trump annuncia dazi al 30% per la Ue | Von der Leyen | Sconvolgente | Cgia | per l' Italia un conto da 35 miliardi

Gli ultimi sviluppi tra Donald Trump e l’Unione Europea scuotono gli equilibri internazionali: dazi al 30%, una possibile stangata da 35 miliardi per l’Italia, e tensioni che si fanno sentire. La risposta politica si fa attendere, con Orsini e Schlein pronti a commentare. Intanto, gli Stati Uniti mantengono un surplus commerciale superiore ai 100 miliardi, lasciando aperti molti interrogativi sul futuro delle relazioni globali. Resta con noi per scoprire cosa ci riserva questa intricata partita diplomatica.

Orsini: "Quella lettera indica una sgradevole volontà di trattare". Schlein: "Ci aspettiamo una presa di posizione netta e forte del governo e di Meloni". Surplus oltre i 100 miliardi per gli Usa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Trump annuncia dazi al 30% per la Ue | Von der Leyen: "Sconvolgente" | Cgia: per l'Italia un conto da 35 miliardi

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth la sua lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione dal primo agosto di dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione euro

Trump annuncia dazi del 50% sul rame e al Brasile: il governo Lula gli "restituisce" la lettera | Von der Leyen: "La priorità Ue è stabilizzare le relazioni con gli Usa"

