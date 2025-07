Stoccarda in estate e autunno | vacanze tra natura e cultura e tanto vino

Scopri Stoccarda in estate e autunno, un mix irresistibile di natura, cultura e vini pregiati. Questa città tedesca, spesso definita “italiana”, incanta con il suo spirito pionieristico, le sue feste vivaci e un patrimonio artistico affascinante. Tra innovazioni futuristiche e tradizioni secolari, Stoccarda ti aspetta per un’esperienza indimenticabile tra paesaggi verdi e sapori autentici. A due passi dalla...

Forse la più “italiana” delle città tedesche, città’ pionieristica, centro culturale, metropoli vivace: questa è Stoccarda, capitale del Baden-Württemberg, nel sud ovest della Germania. Conosciuta per il suo genio inventivo, la vocazione alla sperimentazione e, al tempo stesso, per le sue feste e celebrazioni: le novità futuristiche vanno a braccetto con i grandi capolavori, e ai luoghi di cultura si alternano i filari di vite. A due passi dalla città, ci si può perdere nei sentieri della mitica e amatissima Foresta Nera. La città dà il suo meglio in estate e in autunno, quando le temperature sono miti ma quasi mai troppo calde: Stoccarda è una delle metropoli tedesche con la più alta concentrazione di aree verdi, circondata da una cintura “green” a forma di “U” fatta di giardini e spazi erbosi che attraversa il cuore della città e invita a passeggiare fra i prati o a improvvisare un pic-nic. 🔗 Leggi su Panorama.it