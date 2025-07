Rios la Roma presenta un’offerta! L’Inter sullo sfondo – Sky

Roma e Inter si contendono il talento di Richard Rios, un centrocampista emergente con alle spalle un’ottima esperienza al Mondiale per Club. Mentre la Roma ha presentato un’offerta ufficiale al Palmeiras, le trattative sono ancora in fase di definizione, con una differenza economica di circa cinque milioni di euro. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove giocherà il giovane talento. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi!

Non solo l’Inter, ma anche la Roma sta stringendo i contatti con il Palmeiras per Richard Rios. Questo quanto riportato da Sky Sport. CONTATTO – Stando a quanto riportato da Sky Sport, la Roma avrebbe presentato un’offerta ufficiale al Palmeiras per Richard Rios, centrocampista reduce da un’ottima esperienza al Mondiale per Club. Attualmente, però, tra le due società resta una distanza economica di circa cinque milioni di euro. Parallelamente, la Roma continua a lavorare anche su altri profili per rinforzare la mediana. I contatti con Neil El Aynaoui del Lens sono già ben avviati. Sul giocatore non c’è solo l’interesse dei giallorossi: anche l’Inter avrebbe preso informazioni sul brasiliano, monitorando da vicino la situazione in vista di possibili sviluppi nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Rios, la Roma presenta un’offerta! L’Inter sullo sfondo – Sky

