Incendi in Puglia già bruciati 2829 ettari | a Bari 174 ettari in fumo Coldiretti lancia l’allarme rifiuti abbandonati

L’emergenza incendi in Puglia si intensifica: dall’inizio di giugno a metà luglio, 2829 ettari sono stati divorati dal fuoco, con Bari vittima di 174 ettari in fumo. Coldiretti lancia l’allarme, evidenziando come i rifiuti abbandonati aggravino la situazione e aumentino i rischi di incendi incontrollabili. È fondamentale agire subito per proteggere il nostro territorio e prevenire ulteriori danni.

Cresce l'emergenza incendi in Puglia, dove dall'1 giugno al 12 luglio 2025 sono andati in fumo 2829 ettari, con il rischio che aumenta anche a causa dei rifiuti abbandonati. A darne notizia, sulla base dei dati Effis Copernicus, la Coldiretti Puglia che ha elaborato un vademecum per prevenire i.

