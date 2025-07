Maturità quinta studentessa rifiuta di sostenere l’orale | I voti non definiscono il nostro valore

In un’epoca in cui i valori personali contano più di ogni punteggio, una studentessa di Piobbico sceglie di rifiutare l’orale della maturità, affermando che i voti non definiscono il suo valore. La sua scelta scuote il sistema valutativo tradizionale, considerato ormai anacronistico dalla Rete degli Studenti Medi. Una sfida che invita a riflettere sul significato del successo e sulla necessità di rinnovare la scuola italiana.

È successo in una scuola di Piobbico, in provincia di Pesaro-Urbino. La Rete degli Studenti Medi: “Sistema valutativo anacronistico”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Maturità, quinta studentessa rifiuta di sostenere l’orale: “I voti non definiscono il nostro valore”

