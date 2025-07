Sfila la grande protesta contro Pedemontana | c' è anche Ilaria Salis

Una protesta vibrante e compatta che ribadisce il forte dissenso della comunità locale verso l'opera stradale, coinvolgendo cittadini, attivisti e rappresentanti politici come Ilaria Salis. Un segnale chiaro che, anche di fronte a progetti infrastrutturali ambiziosi, la voce dei cittadini non si ferma. La mobilitazione prosegue, alimentando il dibattito sul futuro del territorio e sull'importanza di ascoltare le istanze della comunità.

I manifestanti hanno iniziato la marcia, con loro anche l’europarlamentare monzese Ilaria Salis (Alleanza Verdi e Sinistra). In centinaia, poco dopo le 17, hanno iniziato a sfilare per le vie di Arcore per dimostrare il proprio dissenso contro la realizzazione di Pedemontana. Una protesta. 🔗 Leggi su Monzatoday.it