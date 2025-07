Montecastrilli caccia al tartufo per Oprah Winfrey | esperienza avvincente ed autentica

Immagina di essere immerso tra le dolci colline di Montecastrilli, in un’avventura autentica e avvincente: la caccia al tartufo con Oprah Winfrey. La celebre conduttrice americana ha vissuto questa esperienza unica grazie alla famiglia Balestra e alla Sabatino Tartufi, aprendo le porte di un mondo fatto di tradizione, passione e scoperta. Un’occasione speciale che resterà impressa nei ricordi di chi ama il vero sapore dell’Italia.

Una emozionante caccia al tartufo nelle colline di Montecastrilli. La nota conduttrice televisiva ed autrice americana Oprah Winfrey è stata ospite della famiglia Balestra, proprietaria della Sabatino Tartufi, una delle principali aziende multinazionali attive nel mondo dello speciality food. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Da azienda umbra tartufo da oltre un chilo a Oprah Winfrey - Un tartufo bianco di oltre un chilo e 100 grammi è il dono che l'azienda umbra Sabatino Tartufi ha fatto a Oprah Winfrey, considerata la più grande ... Si legge su tg24.sky.it