L’ombra del dolo nel devastante incendio che ha distrutto 5 capannoni a Montemurlo

Un mistero avvolge il devastante incendio che ha colpito Montemurlo, distruggendo cinque capannoni e un appartamento nella notte tra l’11 e il 12 luglio. Le fiamme hanno lasciato dietro di sé solo macerie e danni ingenti, alimentando sospetti sulla possibile natura dolosa dell’incendio. Mentre le indagini sono in corso, si apre un inquietante interrogativo: cosa ha scatenato questa furia distruttiva? La verità si farà strada nelle prossime ore.

Montemurlo (Prato), 12 luglio 2025 – Potrebbe essere di natura dolosa il devastante incendio che, nella notte fra l'11 e il 12 luglio, ha devastato un appartamento e 3 aziende per un totale di 5 capannoni tra via dell'Industria e via Bisenzio a Montemurlo. Una persona è stata evacuata dall'abitazione, fortunatamente senza conseguenze. Ma i danni alle strutture sono ingenti. La forza delle fiamme ha infatti devastato le coperture, in alcuni casi crollate dopo le operazioni di spegnimento, e gli ambienti di varie ditte. Ne escono in ginocchio i depositi dell'impresa di logistica Verrilli Srl, il maglificio Bartolini, il magazzino di tessuti di lana e cachemire dell'azienda di trasporto del gruppo Archetipo srl e l'abitazione posta al primo piano dell'edificio dove era presente l'unico residente.